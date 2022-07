O Arouca anunciou esta terça-feira a realização de um estágio no Luso entre 24 e 30 de julho, assim como a realização de vários jogos de preparação antes do início da segunda temporada consecutiva na I Liga.

Ainda esta terça-feira, a formação de Armando Evangelista defronta o Sp. Braga, em Fão, enquanto no dia 16 de julho vai ao Estádio do Bessa visitar o Boavista. Depois, no dia 20, recebe o Feirense, em Arouca, e no dia 23 encontra o recém-promovido Desportivo de Chaves, em Vila Meã.

No dia 24, a equipa segue para o estágio no Luso, que contempla mais três partidas: a primeira com a formação francesa Paris 13, no dia 27 de julho, e, no dia 30, dose dupla com a Sanjoanense, da Liga 3, e o Leixões, da II Liga, desta feita em Matosinhos.