O futebolista costa-marfinense Ismaila Soro é reforço do Arouca, por empréstimo do Celtic, confirmou este sábado o clube que disputa a primeira liga portuguesa de futebol.

Soro, médio de 24 anos, sagrou-se campeão nacional pelo Celtic na Escócia, em 2021/22. É também internacional pela seleção principal da Costa do Marfim.

Com passagens no Gomel da Bielorrússia e no Bnei Yehuda de Israel, Soro está ligado ao Celtic desde 2020.

É o oitavo reforço do Arouca para a nova época, depois de Ignacio Arruabarrena (Wanderers), Rafa Mújica (Las Palmas), Morlaye Sylla (Horaya), Jerome Opoku (Vejle/Fulham), Tiago Esgaio (Sp. Braga, empréstimo), João Valido (V. Setúbal) e Bogdan Milovanov (Sporting Gijón).