O Arouca recorreu a várias plataformas das redes sociais para fazer um apelo a propósito de um jovem de dezassete anos que foi dado como desaparecido, na Vila de Arouca, na madrugada de terça-feira.

Segundo o clube da Liga, Marcelo Pais, de 17 anos, terá sido visto pela última vez entre a uma e as cinco da manhã de terça-feira.

No comunicado do Arouca é pedido que qualquer informação sobre o paradeiro de Marcelo deve ser enviada para as autoridades de Arouca, Canelas, Espiunca, Vila Viçosa, Nespereira e arredores.