O Arouca venceu o Boavista este sábado por 2-0, numa partida de preparação para a próxima temporada decorrida entre dois emblemas da Liga no Estádio do Bessa, no Porto, segundo anunciou o emblema da Serra da Freita.

Os brasileiros Antony, aos 45 minutos, e Bruno Marques, aos 54, marcaram os golos do triunfo da equipa de Armando Evangelista, 15.º colocado na última edição do principal escalão, que tinha perdido com o Sp. Braga (2-3) no primeiro jogo de pré-época.

Já o conjunto orientado por Petit, que terminou no 12.º lugar em 2021/22, com 38 pontos, sete acima dos arouquenses, iniciou a sua preparação com uma vitória sobre a formação de sub-19 axadrezada (3-0), seguida de uma derrota ante o Feirense, da II Liga (0-1).