O Vitória de Guimarães anunciou esta sexta-feira que contratou o avançado brasileiro André Silva ao Arouca, numa operação avaliada em um milhão de euros, por 25 por cento dos direitos económicos do jogador.

O avançado de 25 anos assinou um contrato válido até junho de 2026 e o clube fica com os direitos desportivos do jogador, ficando em aberto a possibilidade de adquirir até 80 por cento do seu passe.

No Arouca, André Silva marcou vinte golos nas duas últimas temporadas [dez em cada], um deles eleito como melhor golo da temporada 2021/22.

O avançado, natural de Taboão da Serra, do Estado de São Paulo, vai para a sexta temporada em Portugal, uma vez que, antes do Arouca, já tinha jogado pelo Rio Ave.

André Silva é o sexto reforço do Vitória de Guimarães no mercado de transferências em curso, depois dos defesas Mikel Villanueva (ex-Santa Clara) e Ryoya Ogawa (ex-FC Tokyo, do Japão), do médio Matheus Índio (ex-Trofense) e dos avançados Jota Silva (ex-Casa Pia) e Anderson (ex-Beijing Guoan, da China).