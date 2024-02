Daniel Sousa considera que o Arouca vai defrontar o FC Porto «no melhor momento da época», no jogo da 21.ª jornada da Liga que está marcado para esta segunda-feira (20h15), mas garantiu que a sua equipa está preparada.

O treinador do Arouca não quer dar ênfase à série positiva de resultados da sua equipa, acreditando que não é isso que dá mais motivação para continuar no bom caminho. «Não o faço, da mesma forma que quando tivemos uma sequência menos positiva disse que isso valia o que valia. Vale o que vamos apresentar em campo. Nós procuramos os resultados, as coisas estão a acontecer, felizmente, mas não reparamos muito nisso no nosso discurso. O que importa é o que fazemos dentro do campo», começou por destacar na antevisão da partida.

Quanto ao adversário, Daniel Sousa não tem dúvidas das dificuldades que está prestes a encontrar. «O FC Porto está no melhor momento da época. Ainda que o resultado no último jogo não foi o que procuravam, certamente, mas o jogo foi bastante bom. Vem cá para procurar explorar as nossas características, ou seja, o espaço nas costas. Eles vão tentar procurar esse espaço, como o Benfica fez. Tem velocidade na frente, do Galeno e do Francisco. Têm o um para um dos alas. Têm um conjunto de coisas que são mais-valias para o jogo deles e que se têm vindo a consolidar ao longo destes três, quatro jogos», enumerou.

Ainda assim, Daniel Sousa sabe o que o Arouca precisa de fazer para anular essa hipotética superioridade portista. «Não vamos abandonar o que nós somos. A nossa luta e objetivo é consolidar a nossa personalidade. Vamos ter concentração total. Sabemos que qualquer desconcentração pode custar caro», frisou ainda o técnico, que prometeu também apresentar um «Arouca com personalidade» e «apto para arriscar».