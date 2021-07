Nuno Tavares estreou-se este sábado com a camisola do Arsenal, ainda que num encontro particular, e logo com um golo, na derrota frente ao Rangers.

No final da partida, o técnico dos gunners, Mikel Arteta, elogiou a prestação do antigo lateral-esquerdo do Benfica.

«Uma grande estreia também com o pé direito. Ele está connosco há poucos dias, mas já dá para ver a qualidade que tem, física e técnica», afirmou, citado pelo Evening Standard.

«Está a integrar-se bem com os companheiros de equipa, tem sido um bom começo», prosseguiu.

Nuno Tavares, por sua vez, mostrou-se feliz pela estreia a marcar: «Senti-me bem. Foi um bom jogo para mim e para a equipa. Fizemos um bom jogo e aprendemos muito. Estou muito feliz por marcar o meu primeiro golo pelo Arsenal, estou muito entusiasmado.»