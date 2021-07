Nuno Tavares confessou ser um «sonho» jogar num clube como o Arsenal e admitiu que falou com a sua mãe quando soube do interesse dos «gunners».



«Quando terminei a época, o meu empresário disse-me que o Arsenal estava interessado em mim. Em primeiro lugar fiquei feliz, foi algo com que sempre sonhei, e falei com a minha mãe. Estava tão ansioso por estar aqui e agora sinto-me muito feliz», referiu, em declarações ao site do clube.



O internacional sub-21 admitiu que o processo de saída do Benfica para Inglaterra «demorou muito» e destacou o papel de Edu e Arteta na decisão de escolher os «gunners»».



«O treinador [Arteta] e o diretor [Edu] ajudaram-me muito. Falaram comigo muitas vezes, ligaram-me e senti que as pessoas me queriam aqui. Gosto disso, porque preciso de sentir essa força e sou muito grato por isso», sublinhou.

Por sua vez, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, avaliou o que o jogador português poderá dar à equipa.

«É um jogador jovem, com grande potencial e que cresceu no Benfica nas últimas épocas, além de já ter demonstrado qualidade na seleção de sub-21. A chegada do Nuno dará força extra e opções na defesa, particularmente no lado esquerdo», justificou.