O Arsenal não inscreveu Mesut Ozil na Premier League, e o alemão confessou estar «dececionado» nas redes sociais.

«Estou muito dececionado (…). Ao assinar o meu novo contrato em 2018, prometi a minha lealdade e fidelidade ao clube que amo, o Arsenal, e entristece-me que isso não tenha sido correspondido. Como acabei de descobrir, é difícil conseguir lealdade hoje em dia», começou por dizer o médio de 32 anos numa mensagem publicada nas redes sociais.

Ozil, o jogador mais bem pago do plantel do Arsenal, tinha sido utilizado em todos os jogos da Premier League sob o comando de Mikel Arteta mas, desde a paragem devido à pandemia, nunca mais foi opção.

«Estava muito feliz com o desenvolvimento sob o comando do nosso novo técnico Mikel Arteta - estivemos numa forma positiva e eu diria que o meu desempenho foi de um nível muito bom. Mas as coisas mudaram, novamente, e não me era permitido jogar futebol pelo Arsenal», confessa.

«O que mais posso dizer? Em Londres, ainda me sinto em casa, ainda tenho muitos bons amigos nesta equipa, e ainda sinto uma forte ligação com os adeptos deste clube. Não importa o que aconteça, vou continuar a lutar pela minha oportunidade e não vou deixar a minha oitava temporada no Arsenal terminar assim», acrescentou.

Ozil deixou ainda a garantia de que vai continuar a lutar «contra a desumanidade e pela justiça».