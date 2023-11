O Atlético de Madrid recebeu e venceu o Maiorca, com Samu Costa no onze, por 1-0, na jornada 14 da Liga Espanhola.

O único golo da partida foi apontado por Griezmann aos 64 minutos. A assistência foi de Mario Hermoso.

Com esta vitória, o Atlético de Madrid passa a somar 31 pontos e ultrapassa o Barcelona no terceiro lugar do campeonato espanhol.