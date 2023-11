O Atlético Madrid venceu o Feyenoord nos Países Baixos (1-3), em partida a contar para a Liga dos Campeões, mas um dos momentos altos da noite foi protagonizado por Rodrigo Riquelme, extremo de 23 anos da equipa espanhola, que ficou sem palavras e não queria acreditar quando disseram que tinha sido eleito o melhor em campo.

O jovem espanhol foi titular na visita ao Feyenoord, e, no final do encontro, já com os jogadores em direção aos balneários, foi abordado por um elemento da equipa de comunicação do clube, que lhe disse que tinha ganho o prémio de MVP.

Perante tal informação, Riquelme mostrou-se perplexo, sem palavras e até beijou o troféu. Mais tarde, acabou por afirmar ser um momento «muito especial» e que nunca pensou ganhar o prémio num jogo da Liga dos Campeões.

Foi um momento comovente para o jovem jogador, que até se emocionou e no fim abraçou a pessoa que lhe entregou o prémio. O clube publicou o momento nas redes sociais, descrevendo-o como «ADN Atleti».