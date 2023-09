Antoine Griezmann, avançado francês do At. Madrid, revelou esta quarta-feira em conferência de imprensa da concentração da seleção gaulesa que teve abordagens para sair do clube colchonero, mas preferiu ficar, entre outros motivos para poder bater o recorde de melhor marcador do clube colchonero (faltam-lhe 15 golos).

«Houve telefonemas e abordagens, mas eu estava concentrado no meu clube, estou a 15 golos do melhor marcador de sempre do Atlético. Disse à minha irmã: "Não me vou mudar, vou ficar aqui. Vou tentar bater o recorde." Demorei muito tempo a ser de novo acarinhado pelos adeptos, por isso agora não é o momento certo para sair», explicou o internacional francês, que elogiou também o colega de seleção Mbappé.

«Ele muito bem a época no PSG. Tento sempre servi-lo o melhor possível em campo, mesmo que tenhamos muito pouco tempo para trabalhar juntos nos treinos da seleção. Estamos a começar a conhecer-nos. Tento encontrá-lo no espaço e estar atento à sua aceleração. É um grande jogador, com uma grande personalidade», concluiu Griezmann.