At. Madrid: utilização de Félix em Sevilha não está descartada Avançado português não treinou com os restantes companheiros esta manhã, depois de ter saído lesionado no encontro da Seleção Nacional no Luxemburgo, mas tem boas hipóteses de recuperar e ser opção para Diego Simeone no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán