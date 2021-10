João Félix afirmou que gostaria de um dia jogar com Neymar.

O jogador português do Atlético de Madrid deu uma entrevista à TNT Sports e foi questionado sobre se gostaria de jogar com o brasileiro, respondendo: «Sim, sem dúvida.»

«Acho que seria uma boa dupla. Claro que depois dentro de campo, as coisas podiam não correr bem, nunca se sabe, mas acho que se fazia uma boa dupla», acrescentou.

João Félix foi também questionado se faz uma boa dupla com Griezmann e afirmou: «Sim. Eu faço uma boa dupla com toda a gente.»

O jogador português diz que não há necessariamente uma concorrência com o francês para o lugar. «Dá para jogarmos juntos também. Simeone já disse que dá para jogarmos perfeitamente os dois juntos e acho que é uma questão de tempo até ele nos meter aos dois a titular num jogo ou outro.»

João Félix foi também questionado sobre se Diego Costa e David Luiz já o tentaram convencer a ir jogar no Brasil, e, caso fosse, se optaria pela camisola preta e branca do Atético Mineiro ou a vermelha do Flamengo.

«Ninguém me chamou para lá», respondeu João Félix, acrescentando: «Se calhar iria para a vermelha. Sempre gostei de jogar de vermelho. Quem sabe um dia...»