Tiago Zorro, treinador do Atlético, depois da derrota diante do Vizela (0-1), no Estádio da Tapadinha, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

O Atlético vendeu cara a derrota diante de uma equipa da Liga. Qual o segredo?

- A atitude. Acima de tudo, a atitude. Trabalhámos muito na preparação deste jogo. Sabíamos das dificuldades em relação às condições da equipa do Vizela. Conseguimos em alguns momentos igualar o jogo.

- Na primeira parte, defensivamente, estivemos muto bem, não me consigo lembrar de uma oportunidade do Vizela. Na segunda parte, sentimos mais dificuldades, surgiu o golo e tentámos uma reação. Os últimos dez minutos foram bons, mas no resto do jogo faltou-nos um bocadinho disso, faltou-nos mais chegada ao último terço, colocar mais vezes a bola na área e colocar mais gente na área.

Obrigou a equipa da Liga a suar…

- A história já demonstrou que, nos jogos da Taça, às vezes as coisas acontecem. Notou-se o respeito que eles tiveram por nós. O Atlético, nesta altura, está a caminhar com passos seguros, temos apresentado qualidade. Obviamente que começamos em junho e temos saber escolher os atores principais que são os jogadores. Estamos contentes com o nosso trabalho. Podíamos ter levado o jogo para prolongamento. Merecíamos mais trinta minutos por aquilo que fizemos. O Atlético quer competir e quer mostrar que quer vencer qualquer equipa. Vamos continuar assim.