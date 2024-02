O Sp. Braga conquistou este domingo a medalha de prata na prova de seniores femininos da Taça dos Campeões Europeus (TCCE) de corta-mato, enquanto o Benfica a ser terceiro na prova masculina.

Numa prova integrada no Crosse das Amendoeiras em Flor, em Albufeira, as bracarenses [na foto] fizeram 26 pontos, fechando a sua equipa com a etíope Asmarech Anley (terceira), Mariana Machado (sexta) e Vanessa Carvalho (17.ª).

O Sp. Braga ficou a apenas a três pontos das vencedoras, do Batman Petrol, da Turquia, que terminaram com 23 pontos, com as espanholas do Bilbao At. Santum a serem terceiras, com 34, enquanto o Sporting foi sexto, com 55.

Na prova masculina, o Benfica foi terceiro classificado, com o queniano Edward Pingua Zakayo a ser o melhor dos encarnados, no quarto lugar, com Etson Barros (11.º entre os integrantes da TCCE) e Samuel Barata (15.º) a fecharem as contas. Os espanhóis do Playas de Castellón venceram, com 16 pontos, à frente dos franceses De Athle, com 21, e do Benfica, com 30.