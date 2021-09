A maratona de Tóquio, agendada para o próximo mês de outubro, foi adiada para 6 de março de 2022, devido às restrições impostas na capital japonesa, face à pandemia de covid-19, informou hoje a organização.

“Tóquio ainda está em estado de emergência. Com a dificuldade de prever a tendência da covid-19 e as restrições envolvidas na mobilidade, foi hoje decidido, em reunião, que a Maratona de Tóquio 2021 (inicialmente marcada para domingo, 17 de outubro) será adiada para domingo, 06 de março de 2022”, pode ler-se no comunicado divulgado.

A organização adianta também que Maratona de Tóquio 2022, prevista para 06 de março de 2022, não acontecerá.

A edição de 2020 ocorreu em março de 2021 com um número reduzido de participantes - cerca de 200 corredores de elite, na cidade nipónica, que acolhe habitualmente 38.000.

A pandemia de covid-19 matou, até hoje, pelo menos 4.667.150 pessoas no mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um levantamento realizado pela agência France-Presse com base em fontes oficiais.

Mais de 226.967.810 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.