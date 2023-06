Auriol Dongmo conquistou a medalha de ouro no concurso do lançamento do peso dos Jogos Europeus, que estão a decorrer em Cracóvia, na Polónia.

A atleta arremessou o peso a 19,07 metros - o único acima dos 19 metros - e superou a alemã Yemisi Ogunleye (18,85) e a sueca Axelina Johansson (18,32), segunda e terceira classificadas.

O ouro de Auriol Dongmo foi o segundo de Portugal nestes Jogos Europeus, depois do de Messias Baptista no K1 200 na canoagem.

Destaque ainda para a medalha de prata de João Coelho nos 400 metros. O atleta luso percorreu a distância em 45,05 segundos, estabelecendo um novo recorde nacional. À frente dele, com o ouro, ficou o norueguês Havard Ingvaldsen, com 44,88 segundos.

Foi a quarta medalha de Portugal só nesta sexta-feira e a quinta nos Jogos, depois dos ouros de Auriol Dongmo e de Messias Baptista, do bronze de Francisca Laia no K1 200 metros e do bronze de Ana Cruz no karaté na quinta-feira.