O espanhol Alejandro Fernández, do Ourense Atletismo, venceu a 26.ª S. Silvestre Cidade do Porto, na distância de 10 quilómetros, tendo concluído a corrida em 29 minutos e 53 segundos.

Mónica Silva, do Centro Desportivo S. Salvador do Campo, de Santo Tirso, ganhou a competição feminina, com o tempo de 35.17 minutos.

A organização, a cargo da Runporto, diz que esta é «a maior» S. Silvestre nacional, devido ao número de participantes, que este ano foram 12 mil na corrida de 10 quilómetros e seis mil na caminhada de cinco pelas ruas da cidade.

A organização disse à Agência Lusa que terminaram esta prova 9.277 atletas, um número que fica aquém do recorde obtido em 2015, ano em que 10.880 atletas cortaram a meta.