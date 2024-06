Portugal arrecadou esta sexta-feira cinco medalhas nos Europeus VIRTUS (Atletas com Deficiência Intelectual) de atletismo que estão a decorrer em Uppsala, na Suécia, com destaque para o ouro de Tiago Ramos no salto em comprimento e para o recorde nacional de Ana Filipe nos 100 metros barreiras.

Tiago Ramos, que se estreou na competição, conseguiu o ouro com 6,52 metros, somando já três medalhas nestes Europeus, depois da prata no dardo e o bronze na estafeta 4x100 metros, numa prova de salto em comprimento em que Igor Oliveira arrecadou o bronze e Lenine Cunha foi quinto.

Já Ana Filipe fixou novo recorde nacional nos 100 metros barreiras, 16,72 segundos, conseguindo a prata, tal como Inês Fernandes, no lançamento do disco, com 34,37 metros, tendo esta atleta ainda sido quarta no dardo, com 20,73 metros.

Afonso Rol (29.55,03 minutos) foi segundo nos 5.000 metros marcha, no outro pódio português em Uppsala, em que Portugal soma já um total de 11 medalhas, depois de seis na quinta-feira, tendo ainda sábado para acrescentar ao medalheiro nesta competição continental de atletismo adaptado.