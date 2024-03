Dois recordes nacionais, mas apenas uma qualificação para a final dos Mundiais de estafeta, que decorrem em Glasgow. Este domingo, a estafeta masculina estabeleceu um novo recorde nacional dos 4x400 metros em pista coberta, subtraindo seis segundos à marca anterior, anotada em fevereiro de 2018.

A equipa constituída por Ericsson Tavares, Ricardo dos Santos, João Coelho e Omar Elkhatib terminou a segunda eliminatória no segundo lugar, com um tempo de 03.06,57 minutos. Assim, a marca valeu a qualificação para a final, agendada para as 20h15. Portugal medirá forças com as seleções dos EUA, Bélgica, Países Baixos, Polónia e Quénia.

Recorde foi insuficiente para garantir final

Por sua vez, a estafeta feminina fixou outro novo recorde nacional dos 4x400 metros e superou a marca que perdurava desde 2018. A equipa formada por Fatoumata Diallo, Carina Vanessa, Cátia Azevedo e Vera Barbosa concluiu a sua eliminatória em 03.31,93 minutos e retirou mais de três segundos ao anterior recorde.

O tempo realizado foi, contudo, insuficiente para garantir o acesso à final, já que a estafeta portuguesa se classificou no quinto e último lugar da segunda eliminatória, atrás de Reino Unido, Jamaica, República Checa e Polónia.