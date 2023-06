Faith Kipyegon bateu o recordo mundo dos 1500 metros esta sexta-feira, na etapa da Liga de Diamante de atletismo de Florença.

A atleta queniana, bicampeã olímpica e mundial da categoria, cruzou a metra em 3.49,11 minutos: é a primeira mulher a baixar da marca dos 03:50 minutos.

O anterior recorde datava de 2015, quando Genzebe Dibaba, atleta etíope, ficou a marca em 03:50,07 minutos.

Liliana Cá é a única portuguesa presente, e terminou a prova de lançamento do disco na quarta posição, com a marca de 63,69 metros. Valarie Allman venceu o evento com a marca de 65,96 metros.