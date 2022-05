Aurélio Buta vai ser reforço do Eintracht Frankfurt, da Liga Alemã.

A notícia foi avançada pelo jornalista Frabrizio Romano e confirmada pelo Maisfutebol: o lateral direito já fez os exames médicos e assinou um contrato válido por quatro anos, até junho de 2026.

O jogador de 25 anos, formado no Benfica, estava em final de contrato e assinou um novo vínculo válido a partir de1 julho.

Aurélio Buta teve de resto várias propostas do Antuérpia para renovar contrato, mas preferiu mudar-se para Frankfurt e junta-se assim a Gonçalo Paciência no Eintracht, depois de cinco anos no Antuérpia, da Bélgica.