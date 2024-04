Gerhard Struber já não é treinador do Salzburgo, informou esta segunda-feira o clube austríaco.

Apesar de estar em primeiro lugar no Grupo Campeonato, com os mesmos 32 pontos que o Sturm Graz, os últimos três jogos ditaram a saída do técnico austríaco, com duas derrotas e um empate.

Para ocupar o lugar vago foi escolhido o alemão Onur Cinel, que esta época treinou os juniores do Salzburg e o Liefering, da segunda divisão da Áustria.

De recordar que esta época, com Gerhard Struber no comando, o Salzburgo defrontou duas vezes o Benfica, adversário na Liga dos Campeões, tendo as águias perdido um (2-0) e vencido o outro (3-1), jogo decisivo para garantir o terceiro lugar do grupo D, que permitiu descer para a Liga Europa