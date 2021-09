Um jogador russo foi punido na Áustria com 48 jogos de castigo depois de ter perdido a cabeça e de ter partido o nariz a um adversário no final de um jogo.

De cabeça quente, o russo Raschid Arsanukaev, avançado do Viktoria Bregenz, do nono escalão da liga austríaca, pode ter comprometido a sua carreira no final do embate com o SPG Göfis.

O avançado começou por ameaçar um adversário com uma cabeçada e, como já tinha visto um cartão amarelo, acabou por ser expulso com um segundo.

Furioso com o desfecho da situação e com a explicação do árbitro, que lhe disse que uma ameaça também é punível, o jogador de 28 anos perdeu as estribeiras: «Vou-te mostrar o que é punível», terá dito antes de desferir uma violenta cabeçada no adversário, partindo-lhe o nariz.

O incidente foi testemunhado pela polícia e o caso seguiu para tribunal que aplicou o castigo mais pesado possível: 48 jogos de suspensão. O tribunal declarou, além de outros castigos que ainda possam surgir, que Arsanukaev não pode voltar a jogar na Áustria até ao outono de 2023.

A vítima de Arsanukaev, não identificada, foi submetida a uma intervenção cirúrgica e ficou de baixa por várias semanas.

Entretanto, o Viktoria Bregenz despediu Arsanukaev, considerando que o jogador violou os princípios do clube. «Viktoria significa integração, não podemos tolerar tais incidentes. Expulsamos Arkanusaev do nosso clube. Queremos evitar que ele, enquanto jogador, possa contornar a suspensão e voltar a jogar», contou o diretor para o futebol do clube austríaco, Horst Elsner.