Charles Leclerc vai partir da pole position no Grande Prémio de Singapura, 17.ª prova do Mundial de Fórmula 1

O piloto monegasco da Ferrari foi o mais rápido na Q3. Com o tempo de 1:49.412 minutos, superou Sergio Pérez (Red Bull) por 0,022 segundos e Lewis Hamilton (Mercedes) por apenas 54 milésimos.

A qualificação ficou marcada pela queda de chuva, que condicionou a Q1 e a Q2. Na Q3, com a pista quase seca, os pilotos acabaram por arriscar nos pneus slicks e Leclerc acabou por alcançar a 9.ª pole da temporada, décima para a Ferrari.

Max Verstappen, que pode neste domingo revalidar o título de campeão do Mundo (CONTAS AQUI), parte do oitavo lugar. O neerlandês da Red Bull teve de abortar a última tentativa - na qual estava a ganhar quase um segundo a Leclerc - por indicação da equipa. «Why? Why? What the f***?!», questionou Verstappen irritado, ouvindo do outro lado do rádio a promessa de que tudo lhe seria explicado depois.

O resultado completo da qualificação: