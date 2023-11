O piloto neerlandês Max Verstappen garantiu, este sábado, a sua 32.ª "pole position" da carreira e vai partir da primeira posição no Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1, depois de acabar a Q3 com 1m23,445s.

Em segundo lugar ficou Charles Leclerc, da Ferrari, depois de registar o segundo melhor tempo (1m23,584s) na qualificação. Por outro lado, Carlos Sainz, seu colega de equipa, ficou-se pela Q1 e vai começar a corrida deste domingo em 16.º.

Oscar Piastri, jovem piloto da McLaren, repetiu o que fez na terceira sessão de treinos e fechou a qualificação em terceiro.

Relativamente à Mercedes, o piloto inglês Lewis Hamilton foi eliminado na Q2 e vai partir em 11.º, enquanto George Russell vai largar da quarta posição.

A corrida está marcada para as 13h00 deste domingo.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Max Verstappen takes his 12th pole of the season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3SK7Il4pCM