O Grande Prémio da Áustria, nona prova do Mundial de Fórmula 1, prossegue este domingo com a corrida marcada para as 14h00.

O neerlandês Max Verstappen, que é líder do campeonato, conquistou a sexta pole position da carreira e vai largar à frente dos Ferrari de Carles Leclerc e Carlos Sainz, segundo e terceiro na grelha de partida, respetivamente.

Verstappen, a correr na casa da Red Bull em Spielberg, também venceu a corrida sprint e é o principal favorito à vitória este domingo.

Acompanhe o GP da Áustria ao minuto