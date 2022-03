Depois de ter substituído Sebastian Vettel no Grande Prémio do Bahrain, devido a um teste positivo à covid-19 do tetracampeão do mundo, Nico Hulkenberg vai voltar a correr pela Aston Martin no próximo fim de semana.

Foi a própria equipa quem anunciou que o germânico vai estar ao lado de Lance Stroll no GP da Arábia Saudita, em Jeddah, tendo ainda assinalado que Vettel deverá estar pronto para correr na Austrália.

#SaudiArabianGP Update:@HulkHulkenberg will practice, qualify and race alongside @lance_stroll.



Despite lack of mileage in the #AMR22, Nico coped well in Bahrain and we are sure he will do likewise in Jeddah.



We expect Sebastian Vettel to be fit for the #AustralianGP. pic.twitter.com/SgiSYwxZY2