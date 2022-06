Uma semana depois de ter abandonado o GP de Baku quando seguia na liderança, Charles Leclerc vai ser penalizado em 10 lugares na grelha de partida do GP de Montréal devido a problemas no seu Ferrari.

A escuderia italiana decidiu trocar as componentes eletrónicas da unidade de potência do Ferrari de Leclerc e o piloto monegasco já sabe que seja qual for a posição em que ficar na qualificação deste sábado, irá partir dez posições atrás.

Leclerc já reagiu à penalização, depois de ter feito o segundo melhor tempo nos treinos livres, referindo apoiar a decisão da equipa.

«Acho que é a melhor decisão a tomar, por isso vamos ver como corre. As ultrapassagens foram um pouco mais difíceis do que eu esperava [sexta, nos treinos livres], ou seja, a potência está lá, esperamos poder voltar ao lugar onde queremos estar», declarou.