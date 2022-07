Max Verstappen vai partir da pole position na corrida sprint do Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1.

O piloto neerlandês da Red Bull foi o mais rápido na sessão de qualificação e tem vantagem para a corrida de 100 quilómetros neste sábado e cuja classificação define a ordem de partida para o Grande Prémio de domingo.

A decisiva Q3 ficou marcada por duas bandeiras vermelhas: primeiro, foi Lewis Hamilton a despistar-se e a bater forte contra as proteções e pouco depois do recomeço da sessão foi a vez do outro Mercedes, o de George Russell, sair de pista.

Nessa altura, Max Verstappen (Red Bull) tinha o melhor tempo (1:05.092) com vantagem de 91 milésimos sobre o Ferrari de Charles Leclerc e pouco mais de dois décimos relativamente a Carlos Sainz, vencedor há uma semana em Silverstone.

Na derradeira tentativa, a ordem manteve-se, mas Verstappen precisou de melhorar o tempo. Charles Leclerc ficou com a pole provisória, Sainz conseguiu a seguir o melhor tempo, mas o campeão do Mundo voltou a reclamar o primeiro lugar segundos depois, marcando o tempo de 1:04.984, com Leclerc a ficar a 29 milésimos e Sainz a 82 milésimos. Sergio Pérez, da Red Bull, completa a segunda linha da grelha.