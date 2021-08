[artigo em atualização]



Dia triste para todos os adeptos da Fórmula 1. O Grande Prémio de SPA, um dos mais aguardados do calendário, foi várias vezes adiado por culpa da chuva e da fraca visibilidade, até ser definitivamente cancelado.



Numa última tentativa, os pilotos ainda fizeram duas voltas atrás do safety car, mas a organização entendeu que não havia condições para continuar. «É uma pena, uma vergonha», resumiu o vencedor do dia - se é just a expressão -, Max Verstappen, da Red Bull.

A FIA optou, então, por atribuir a vitória ao piloto que conquistou a pole position e manteve os restantes lugares determinados pela qualificação para atribuir a classificação final. Os pilotos foram creditados com metade dos pontos oficiais e é apenas a sexta vez na história que isto sucede.

«Espero que os espetadores recebam o preço dos bilhetes», disse Lewis Hamilton (Mercedes) na cerimónia do pódio. O campeão do mundo acabou em terceiro.

Os únicos sorrisos vistos saíram de George Russell (Williams). Tantas vezes azarado, o britânico conseguiu ser o segundo classificado em SPA, sem ter de correr.

Na floresta das Ardenas, dezenas de milhares de espetadores esperaram três horas à chuva e ao frio por uma corrida que não existiu. Um domingo inacreditável para o Grande Circo.

ESTA FOI A CLASSIFICAÇÃO FINAL:

We've completed two laps and we will have a classification



The cars will be out on track for a maximum of 1 hour from the green light ⏱#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/NRUIGcJfE1