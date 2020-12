A piloto finlandesa Emma Kimilainen confessou na última segunda-feira ter recusado uma proposta na correr na Indy Lights Series, uma categoria de automobilismo norte-americana, porque a equipa que a convidou para testar um carro pediu em troca… que ela posasse em topless para uma revista patrocinadora da equipa.

Isso mesmo foi revelado agora pela piloto que diz que o caso aconteceu em 2010, assumindo que a interrupção de quatro anos na carreira que fez depois se deevu também a essa situação insólita.

Durante as negociações com a referida equipa, ter-lhe-á sido dito que a equipa pediu que as fotos fossem feitas com Emma em bikini, mas que a revista exigira o topless da finlandesa.

Kimilainen abandonou as negociações por considerar que a exigência era puramente sexista e só agora falou sobre o caso, por acreditar que o desporto motorizado evoluiu nesse aspeto nos últimos 10 anos e porque se diz «orgulhosa» dessa evolução, sobretudo porque tem uma filha de sete anos para quem quer ser um exemplo.