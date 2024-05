Sébastien Ogier (Toyota Yaris) terminou, este sábado, na liderança do segundo de três dias da 57.ª edição do Rali de Portugal.

O piloto francês, que partiu na segunda posição, terminou com o tempo de 03:01.55,8 horas. No segundo lugar, ficou o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), a 11.9 segundos, enquanto o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) terminou em terceiro, a 01.11,4 minutos.

Ogier ficou na frente após a desistência do companheiro de equipa, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), bicampeão do mundo, que capotou o Yaris logo na segunda de nove especiais deste sábado.

O espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) terminou o dia na quarta posição, depois de ter controlado o ritmo para não ultrapassar o colega Thierry Neuville e, ao mesmo tempo, somar o máximo de pontos para a equipa.

Sordo está a 01.25,6 minutos da liderança e a 14,2 segundos de Neuville, com o francês Adrien Fourmaux (Ford Puma) em quinto, a 01.32,9.

Ogier, que procura um inédito sexto triunfo em Portuga, soma provisoriamente a pontuação máxima prevista para sábado (18 pontos), que só será confirmada caso termine a prova no domingo.

A derradeira etapa tem uma pontuação autónoma, oferecendo sete pontos ao mais rápido.

Refira-se que Armindo Araújo (Skoda Fábia) terminou o dia como melhor português em prova, na 19.ª posição da geral provisória.

No domingo disputa-se a terceira e última etapa da 57.ª edição do Rali de Portugal, com 62,18 quilómetros cronometrados, divididos por quatro especiais, incluindo a «power stage» de Fafe.