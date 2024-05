A 57.ª edição do Rali de Portugal, quinta ronda de 13 do Campeonato do Mundo (WRC), arrancou na quinta-feira e termina no próximo domingo.

Ao todo, são 22 especiais de classificação, com 337,04 quilómetros cronometrados, num total de 1.690,12 quilómetros de extensão, no norte e no centro do país.

Depois do arranque em Coimbra, os pilotos seguiram para a Figueira da Foz, onde Thierry Neuville (Hyundai i20) triunfou. Já esta sexta-feira, cumpriram-se os especiais de terra, com o bicampeão mundial Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) a saltar para a frente da classificação geral.

No sábado, decorre a segunda etapa do Rali de Portugal, a mais longa da prova, com 145,02 quilómetros cronometrados, divididos por nove especiais. O dia começa com Felgueiras e termina em Lousada.

Já no domingo, a ação da etapa decisiva passa por Cabeceiras de Basto e Fafe.

Confira os troços e todos os horários para o Rali de Portugal 2024:

Sábado, 11 de maio:

SS10 Felgueiras (8,81 km), 08:05

SS11 Montim (8,69 km), 09:05

SS12 Amarante (37,24 km), 10:05

SS13 Paredes (16,09 km), 11:35

SS14 Felgueiras2 (8,81 km), 14:35

SS15 Montim2 (8,69 km), 15:35

SS16 Amarante2 (37,24 km), 16:35

SS17 Paredes2 (16,09 km), 18:05

SS18 Lousada - SSS (3,36 km), 19:05

Domingo, 12 maio:

SS19 Cabeceiras de Basto (19,91 km), 07:05

SS20 Fafe (11,18 km), 08:35

SS21 Cabeceiras de Basto2 (19,91 km), 09:35

SS22 Fafe2 - Power Stage (11,18 km), 12:15.