O Rali de Portugal vai fazer parte do calendário do Mundial WRC até 2026. A confirmação foi feita ao final de tarde desta sexta-feira.

O anúncio do novo contrato foi feito na Exponor, em Leça da Palmeira, numa cerimónia em que estiveram lado a lado o presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), Carlos Barbosa, e o diretor-geral do promotor do Mundial WRC, Jona Siebel.

Portugal vai contar assim, pelo menos por mais dois anos, com o Rali de Portugal entre a elite mundial.

A 57.ª edição do Rali de Portugal, que arrancou na quinta-feira, prolonga-se até domingo.

O Rali de Portugal integra ininterruptamente o calendário do WRC desde 2009, sendo que com esta extensão da parceria serão 17 as temporadas consecutivas em que a etapa portuguesa integra a categoria "rainha".