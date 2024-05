Thierry Neuville (Hyundai i20) é o primeiro líder do Rali de Portugal, que teve início esta quinta-feira, com a superespecial da Figueira da Foz.

O piloto belga, líder do Mundial, terminou os 2,94 quilómetros com o tempo de 2.24,2 minutos: ficou à frente do francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), com uma vantagem de 0,6 segundos, e do estónio Ott Tänak (Hyundai i20), com uma vantagem de dois segundos.

No final do evento, Neuville, vencedor do Rali de Portugal em 2018, deixou críticas ao pisto em asfalto: «Não quero estragar a atmosfera, mas fazer esta etapa com os mesmos pneus que temos de fazer amanhã é um disparate. Já o dissemos várias vezes, mas parece que ninguém nos quer ouvir. Espero que o público tenha gostado, mas podíamos ter feito muito melhor.»

Refira-se que o atual campeão em título, Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) ficou na quinta posição.

Esta sexta-feira realiza-se o primeiro dia completo do Rali de Portugal, a quinta prova do Mundial (WRC).