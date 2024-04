A organização do Rali de Portugal revelou, esta quinta-feira, o número de inscritos para a 57.ª edição da prova, o maior até ao momento na temporada.

Ao todo vão competir 69 equipas de 22 nacionalidades, sendo que entre os escolhidos vão estar sete antigos vencedores da competição e três campeões mundiais. Sébastian Ogier (Toyota Yaris), Ott Tänak (Hyndai i20) e Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) vão percorrer os 1.690km referentes ao percurso deste ano.

Destaque para a Hyundai, líder do mundial de pilotos com o belga, Thierry Neuville, que abriu o ano com uma vitória em Monte Carlo. Já a Toyota, campeã em título da prova portuguesa, traz os pilotos a tempo inteiro, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, assim como Sébastien Ogier, recordista de vitórias em solo luso.

O Rali de Portugal decorre entre os dias 9 e 12 de maio, sendo que a prova percorre diversas localidades do país, desde Coimbra, Figueira da Foz, Mortágua, Lousada ou Fafe.

De acordo com o Automóvel Club de Portugal (ACP), o evento movimentou quase um milhão de espetadores em 2023, com um recorde de receitas de 164,7 milhões de euros. A organização da prova destaca que a principal novidade são as 22 especiais de classificação, um número que não era tão alto desde 2012.