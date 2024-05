Começou o Rali de Portugal!

Dani Sordo, piloto espanhol da Hyundai, foi esta quinta-feira o mais rápido no ‘shakedown’, um treino oficial, do Rali de Portugal, na quinta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), em Baltar.

Naquela que é a primeira corrida numa prova do WRC no presente ano, Sordo fez um tempo de 2m51s12ms, num troço de 4,6 quilómetros, ficando à frente de Ott Tanak e Thierry Neuville, neste primeiro teste aos carros.

Relativamente aos portugueses, Ricardo Teodósio (Hyundai) foi o melhor, tendo feito um tempo de 3m1s3ms.

Ao final da tarde desta quinta-feira, começam a contar os primeiros quilómetros para a classificação da 57.ª edição do Rali de Portugal, com a super especial na Figueira da Foz.