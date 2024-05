O finlandês Teemu Suninen, ao volante de um Hyundai I20, despistou-se nos primeiros quilómetros da quinta classificativa do Rali de Portugal, em Arganil. Numa fase em que ocupava o sexto posto do WRC2, o piloto finlandês foi forçado a abandonar a prova.

Também nesta sexta-feira, e depois de uma manhã plena de peripécias, o Ford Fiesta Rally2 de Lucas Simões «sofreu um aparatoso despiste, em Góis, sem consequências para os pilotos».

O esclarecimento pertence à organização do Rali de Portugal.

Na liderança continua o finlandês Kalle Rovanperä, com duas décimas de vantagem sobre o japonês Takamoto. Por sua vez, Sébastien Ogier está mais próximo do topo, «estacionando» a 1.7 segundos de Rovaperä.

A liderança de @KalleRovanpera sobre @TakamotoKatsuta duplica após a PE7, de uma para duas décimas. @SebOgier aproxima-se perigosamente do líder, a apenas 1.7s, mesmo se o mais rápido foi @DaniSordo , subindo a quinto. @OttTanak continua em quarto.👏 #RallydePortugal #wrc #acp pic.twitter.com/CB2ZBPgbpU

Às 19h será anunciada a continuidade do Rali de Portugal no calendário da FIA.

👀 Hoje, às 19h00, na Exponor, será anunciada a continuidade do Vodafone Rally de Portugal no Campeonato do Mundo FIA de Ralis. Fica atento! #rallydeportugal #rallyportugal #rally #wrc pic.twitter.com/FBT4VWEvW3