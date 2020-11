Filipe Albuquerque, da United Autosports, confirmou este sábado o título mundial de resistência na classe LMP2, a segundo mais importante, ao acabar as oito horas do Bahrain na sexta posição global.

O piloto português precisava apenas de cumprir uma formalidade regulamentar e alinhar no início da última prova do campeonato, mas conseguiu acabar no quarto lugar da categoria.

Refira-se que na classe LMP2 foi Gabriel Aubri o vencedor, batendo outro português, António Félix da Costa, da Jota, que fez a equipa com Roberto Gonzalez e Antony Davidson.

Citado pela Lusa, Albuquerque dedicou este título a «todos os portugueses».

«Acabou agora a corrida e somos campeões do mundo. Estou muito feliz. Este ano ganhámos tudo, o Europeu, as 24 Horas de Le Mans e agora o campeonato do mundo. Ficámos em quarto [nesta corrida]. Perdemos muito tempo com as paragens nas boxes, cerca de 30 segundos. Ainda conseguimos recuperar alguma coisa e terminámos a 28 segundos do vencedor. Experimentámos coisas no carro, mas o mais importante é que somos campeões do mundo e isso já ninguém nos tira», disse.