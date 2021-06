O domingo de Tiago Monteiro esteve perto de ser perfeito. Mas o capô do seu Honda Civic estragou tudo. A quatro voltas da corrida no Autódromo do Estoril para a Taça do Mundo de Turismo (WTCR), Tiago liderava com algum conforto e parecia ter tudo para vencer a prova.



De repente, o capô começou a abrir sobre o lado direito e Tiago percebeu que a possibilidade de vencer morria ali. O único português que subiu ao pódio na Fórmula Um foi às boxes e quando voltou já estava muito atrasado. Acabou em 18º, a mais de um minuto do húngaro Attila Tassi (Honda Civic), o vencedor do dia.



«É muito inglório um problema mecânico destes, tão estúpido e quase inaceitável, sinceramente. Não dá para culpar ninguém. São coisas que acontecem no desporto automóvel», disse Tiago Monteiro, no final da corrida.



VÍDEO: veja o incidente com Tiago Monteiro a partir dos 29m18s