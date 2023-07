Vasco Lopes, o mais recente reforço do Aves SAD, foi a grande novidade no primeiro treino da nova equipa da II Liga, já orientado pelo novo treinador Jorge Costa.

O jogador luso-cabo-verdiano, de 23 anos, está, assim, de volta a Portugal depois de uma experiência de meio ano ao serviço dos cipriotas do Akritas Chlorakas.

Formado no Fabril e com passagens por Benfica e Sporting na formação, Vasco Lopes já jogou no Gafanha, Vizela, Mirandela, União de Santarém e Farense.

Trata-se, por isso, da terceira contratação da equipa que vai competir na II Liga, depois de já confirmadas as contratações do defesa central Jorge Teixeira e do médio Fábio Pacheco.

Os três jogadores, de resto, já marcaram presença no primeiro treino da época 2023/24, que decorreu este sábado e contou com 23 jogadores, naquela que foi também a primeira aparição pública do plantel e da equipa técnica do Aves SAD junto dos adeptos da Vila das Aves.

Nas primeiras declarações enquanto novo treinador do Aves SAD, proferidas aos canais de comunicação do clube, Jorge Costa deu conta de «um sentimento muito positivo», por estar «num projeto ambicioso e sobretudo numa vila que merece».

«Aquilo que posso prometer é muito trabalho, dedicação e rigor. Só assim poderemos fazer uma época que orgulhe as gentes das Aves», sublinhou o técnico, de 51 anos, depois da sua chegada ter sido oficializada este sábado pela SAD.