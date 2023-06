O Aves SAD anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do médio Fábio Pacheco, proveniente do Moreirense.

O jogador de 35 anos estava há cinco anos no emblema minhoto, contribuindo para a conquista do título de campeão da II Liga e o regresso ao escalão principal, na última temporada.

Na última época, Fábio Pacheco marcou três golos em 23 jogos, desempenhando um papel fundamental na campanha bem-sucedida dos cónegos. Com um vasto currículo no futebol português, o médio conta com passagens por clubes como Marítimo, Vitória de Setúbal, Tondela e Paços de Ferreira, onde iniciou sua carreira e se estreou na Liga