Léo Alaba, defesa do Aves SAD, foi suspenso por dois jogos, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa está a expulsão do jogador de 24 anos diante do Arouca, em jogo da Taça da Liga, na qual Alaba encostou a cabeça ao árbitro assistente, segundo pode ler-se no relatório de Tiago Martins, juiz principal.

«Protestar uma decisão da equipa de arbitragem, encostando a cabeça junto do árbitro assistente e proferindo as seguintes palavras na direção do mesmo: "vai para a p*** que pariu!"», lê-se, no documento.

Ora, ainda de acordo com o relatório, Léo Alaba pediu desculpas no final do encontro, o que serviu de atenuante.

Além do castigo, que o impede de jogar diante do Académico de Viseu e do Penafiel, o atleta terá ainda de pagar uma multa de 400 euros.