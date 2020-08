As autoridades da Índia atualizaram o número de mortos na sequência do acidente com um avião que transportava 190 passageiros: 18 mortes, incluindo quatro crianças. O aparelho partiu-se em dois depois de sair da pista numa aterragem de emergência no Aeroporto Internacional de Kozhikode, no estado de Kerala, num dia marcado pela chuva intensa.

«Infelizmente, 18 pessoas, incluindo os dois pilotos, perderam as suas vidas e 127 pessoas continuam internadas nos hospitais», afirmou o ministro da Aviação Civil, Hardeep Singh Puri, à agência local ANI.

O avião, um Boeing 737, da Air India Express voava do Dubai para Kozhikode. Fazia parte da missão especial de repatriação do governo indiano para trazer cidadãos de volta ao país, por causa da pandemia de Covid-19. Todos os passageiros estavam a regressar da região do Golfo.