13 anos, nove meses e nove dias. Foi com esta idade que Axel Kei fez história esta sexta-feira ao tornar-se no mais jovem de sempre a jogar numa equipa profissional nos Estados Unidos.

O avançado dos Real Monarchs, equipa secundária do Real Salt Lake, que disputa o USL Championship, segunda divisão norte-americana, entrou aos 61 minutos no encontro com os Colorado Springs Switchbacks FC (0-0).

No verão passado, Axel Kei ajudou os sub-15 do Real Salt Lake a conquistarem o título de campeões, e levou para a casa a Bota de Ouro da competição.

Veja o vídeo do momento histórico abaixo: