O ano de 2021 foi decorado com pinceladas de verde e branco, portanto é natural que o ONZE IDEAL DA LIGA do ano, eleito pela redação do Maisfutebol, em formato 4x3x3, conte com uma maioria de jogadores do Sporting, mas Benfica e FC Porto também estão bem representados nesta equipa de luxo.

A equipa de Ruben Amorim entrou em 2021 já como líder destacado da Liga, com mais quatro pontos do que o FC Porto e Benfica. Ainda no primeiro mês do ano, os leões renovaram o título de campeão de inverno, com a conquista da Taça da Liga, afastando o FC Porto na meia-final (2-1) e batendo o Sp. Braga na decisão do título (1-0).

Mas a grande festa ficou reservada para 11 de maio quando, depois de uma vitória sobre o Boavista (1-0), com um golo de Paulinho, Alvalade voltou a festejar um título, dezanove anos depois do último. Um título sem derrotas, até este momento, uma vez que o Sporting acabou por perder, na penúltima ronda, em pleno Estádio da Luz, diante do Benfica (3-4). A verdade é que esta foi a única de três derrotas dos leões em toda a temporada, além do LASK (Liga Europa) e Marítimo (Taça de Portugal).

Logo a abrir a presente temporada de 2021/22, o Sporting conquistou o terceiro título do ano, ao vencer a Supertaça Cândido Oliveira, com novo triunfo sobre o Sp. Braga (2-1), antes de mais um arranque de temporada fulgurante da equipa de Ruben Amorim. Os leões dividem atualmente a liderança da Liga 2021/22 com o FC Porto, novamente numa sequência sem derrotas e até com mais dois pontos do que na temporada anterior.

O sucesso do Sporting é sustentado, além do contributo do treinador Ruben Amorim, por jogadores marcantes, como o guarda-redes ADÁN (32 jogos na Liga e apenas 19 golos consentidos), um registo melhor do que os de Vlachodimos e de Marchesín que acabaram por perder a titularidade no arranque da nova época.

Foi também um ano de afirmação de PEDRO PORRO que, cedido pelo Manchester City, chegou a titular na seleção espanhola e acaba o ano como dono da ala direita, com uma concorrência mais recente de João Mário (FC Porto).

No eixo da defesa não tivemos dúvidas em eleger SEBASTIAN COATES, o grande líder do título do Sporting, e juntamos-lhe PEPE que, aos 38 anos, continua a ser uma figura incontornável da defesa do FC Porto.

Para o lado esquerdo da defesa tivemos dúvidas entre Nuno Mendes (Sporting) e GRIMALDO (Benfica), mas acabámos por optar pelo benfiquista, uma vez que o defesa do Sporting acabou por sair a meio do ano para o Paris Saint-Germain e o rival acabou por ter maior influência nos resultados da sua equipa, pelo menos ao nível de assistências.

No meio-campo, poucas dúvidas, com JOÃO PALHINHA a entrar de caras, tal como JOÃO MÁRIO, pelo que fez no Sporting, ainda na época anterior, e pelo Benfica, já na presente época, além de OTÁVIO que realizou uma das melhores épocas em seis anos no FC Porto, ao ponto de ter sido chamado à Seleção Nacional. À porta para este setor do onze ficaram jogadores como Sérgio Oliveira, Uribe, Weigl ou Matheus Nunes.

Na frente, optámos por um ataque móvel, com RAFA SILVA (Benfica), LUIS DÍAZ (FC Porto) e o incontornável PEDRO GONÇALVES, Pote para os amigos, melhor marcador da Liga 2020/21 com 23 golos. Neste caso, também deixámos de fora outros jogadores que deixaram marca forte no ano de 2021, como Taremi (FC Porto), Seferovic (Benfica), Mário Gonzalez (Tondela/Sp. Braga), Carlos Junior (Santa Clara), Beto (Portimonense) e ainda Darwin Nuñez (Benfica), neste último caso mais pelo bom arranque na presente temporada.

Confira as nossas escolhas na GALERIA ASSOCIADA