O ano de 2022 no futebol nacional ficou marcado pela «dobradinha» do FC Porto, que se sagrou campeão nacional ao festejar na Luz, juntando, ao título na I Liga, a Taça de Portugal, que voltou a ser decidida no Jamor e teve outro finalista inédito e histórico, o Tondela.

Um ano que começou com uma reviravolta épica da equipa de Sérgio Conceição rumo ao título nacional e que teve, 13 anos depois, de novo, um dérbi para decidir a Taça da Liga, que sorriu ao Sporting.

Houve ainda outros jogos marcantes e frenéticos, entre clássicos e dérbis, além de subidas muito festejadas e memoráveis, como aconteceu com o Casa Pia, de novo na elite do futebol nacional 83 anos depois.

Muito mais jogos marcaram o ano civil, ficando nestes dez, que pode recordar na galeria associada, a seleção do Maisfutebol para os dez jogos memoráveis de 2022 no ano nacional.