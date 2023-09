O gosto de Gareth Bale por golfe tem anos e o antigo jogador do Real Madrid não demorou a estrear-se em torneios profissionais depois de ter terminado a carreira de futebolista.

Ora, o galês está de tal maneira envolvido na modalidade que agora até vai ser um dos jogadores presentes no PGA Tour 2K23, o videojogo oficial do circuito do golfe.

Num vídeo que circula nas redes sociais, Bale surge retratado quase na perfeição no jogo. Depois do FIFA, vai continuar a poder jogar com o ex-avançado na PlayStation.

Ora veja: